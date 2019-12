Allzu weit muss sich Eintracht Frankfurt für Ragnar Ache offenbar nicht aus dem Fenster lehnen. Dem ‚kicker‘ zufolge dürfte die Summe, die Sparta Rotterdam von einem Verkauf überzeugt, bei rund zwei Millionen Euro liegen. Bislang allerdings waren die hessischen Offerten Aches Klub zu wenig.

Ein klassischer Ablöse-Poker, um den Preis noch ein bisschen nach unten zu drücken. Sollte SGE-Sportdirektor Fredi Bobic den U21-Nationalstürmer wirklich haben wollen, wird ein Transfer an der finanziellen Komponente kaum scheitern. Vor einigen Wochen bekundete Ache bereits Interesse an einem Wechsel in seine Geburtsstadt.