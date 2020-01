Lars Stindl möchte Borussia Mönchengladbach trotz der gesteigerten Konkurrenzsituation in der Offensive nicht verlassen. „Ich bin hier überglücklich. Ich könnte mir gut vorstellen, hier noch länger zu bleiben. Ich fühle mich noch sehr gut“, unterstreicht der Kapitän der Fohlenelf gegenüber der ‚Deutschen Presse-Agentur‘.

Stindl, dessen Vertrag in eineinhalb Jahren ausläuft, kann sich darüber hinaus vorstellen, auch nach seiner Karriere am Niederrhein zu bleiben. „Ich bin schon sehr heimatverbunden, aber es ist für uns alle ein wirklich sehr großes Gut, für Borussia Mönchengladbach spielen zu dürfen, weil es ein Super-Verein mit guten Strukturen ist. Da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dem Verein verbunden zu bleiben“, stellt der gebürtige Kurpfälzer in Aussicht.