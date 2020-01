Sebastian Polter hofft auf einen neuen Kontrakt beim 1. FC Union Berlin. „Der Verein muss mir einen Vertrag anbieten. Bis dato ist das nicht passiert. Ein Abschied würde mir nahe gehen“, gibt der Stürmer gegenüber der ‚Bild‘ zu. Das aktuelle Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus.

Der 28-Jährige gehört in dieser Saison nicht zum Stammpersonal der Köpenicker, stand nur in zwei Ligaspielen in der Startelf. Mit knapp einer Million Euro Gehalt pro Saison gehört Polter aber zu den Topverdienern im Kader. Abstriche will er nach Möglichkeit nicht machen: „Wir verdienen abnormal. Aber Fußball ist dafür da, Geld zu verdienen in der Zeit, die man als Profi hat. Wenn ich nicht muss, möchte ich nicht auf Geld verzichten.“ Klingt nach komplizierten Verhandlungen.