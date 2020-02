Der FC Valencia arbeitet unter Hochdruck an der Verpflichtung von Javi Sánchez. Wie die ‚as‘ berichtet, haben sich die Fledermäuse mit dem 22-jährigen Innenverteidiger auf einen Leihvertrag über 16 Monate geeinigt. Auch mit Real Valladolid, an das Sánchez aktuell von Real Madrid verliehen ist, besteht Einigkeit. Valencia will den Deal in dieser Woche noch über die Bühne bringen.

Die Königlichen und Valencia haben allerdings noch unterschiedliche Vorstellungen. Während die Fledermäuse für den Anschluss an die Leihe eine Kaufoption vereinbaren wollen, möchte Real den Zugriff auf den Abwehrspieler nicht verlieren. Der spanische Verband hat den Transfer außerhalb der Wechselperiode bereits abgesegnet. Hintergrund ist der monatelange Ausfall von Ezequiel Garay (33, Kreuzbandriss).