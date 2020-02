Der VfL Wolfsburg will den auslaufenden Vertrag mit Robin Knoche verlängern. „Robin hat ein Angebot vorliegen“, verrät Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem ‚kicker‘. Der Innenverteidiger müsste aber wohl finanzielle Einbußen hinnehmen und hat dem VfL bislang nicht zugesagt.

In 13 von 21 Ligaspielen stand Knoche in dieser Saison in der Startelf der Wölfe. Obwohl das aktuelle Arbeitspapier im Sommer endet, sieht Schmadtke keinen Grund, unruhig zu werden: „Es ist überhaupt kein Druck drin.“