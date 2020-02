Das heutige Spiel beim Hamburger SV (13 Uhr) könnte für Jos Luhukay zukunftsweisend sein. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, steht der Trainer des FC St. Pauli im Falle einer Niederlage vor dem Aus. Der 56-Jährige wird aufgrund der sportlichen Leistungen der Kiezkicker ohnehin massiv kritisiert.

Luhukay hatte im April 2019 Markus Kauczinski beerbt. In der aktuellen Spielzeit befindet sich St. Pauli in einem Formtief. Von bislang 22 Spielen konnten die Norddeutschen lediglich fünf für sich entscheiden. Auf Tabellenplatz 14 liegend ist man nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Luhukays Vertrag in Hamburg ist bis 2021 datiert.