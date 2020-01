Wesley Fofana wird vorerst nicht den Weg in die Bundesliga finden. Wie ‚France Football‘ berichtet, will die AS St. Etienne den 19-jährigen Innenverteidiger unter keinen Umständen abgeben. Ganz im Gegenteil sollen die Franzosen derzeit versuchen, den bis 2022 laufenden Vertrag des Youngsters zu verlängern.

Fofana soll vor allem das Interesse von RB Leipzig geweckt haben. Mit Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté stehen bereits zwei französische Innenverteidiger im Aufgebot der Sachsen. Neben dem Herbstmeister der Bundesliga werden aber auch der AC Mailand, die AS Monaco und RB Salzburg mit Fofana in Verbindung gebracht.