Bei Olivier Giroud verdichten sich die Anzeichen auf einen baldigen Abschied vom FC Chelsea. Der Franzose wurde nicht in den heutigen Spieltagskader der Blues gegen Brighton & Hove Albion (13:30 Uhr) berufen.

Der 33-Jährige steht bei zahlreichen Klubs auf dem Wunschzettel. Neben Ligakonkurrenten West Ham United und Crystal Palace ist Giroud auch bei Juventus Turin im Gespräch. Auch Borussia Dortmund galt lange als mögliches Ziel für den Weltmeister. Mit dem Transfer von Erling Haaland hat sich beim BVB die Baustelle im Angriff geschlossen.

Your Chelsea team to take on Brighton! #BHACHE pic.twitter.com/E3JUeyml5S

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2020