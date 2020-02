Florian Kohfeldt kann nachvollziehen, dass er immer weiter in den Mittelpunkt der Kritik gerät. Gegenüber der ‚Bild‘ äußerte der 37-jährige Trainer von Werder Bremen: „Dass die Diskussion sich in meine Richtung dreht, ist in Ordnung.“ Trotzdem ist es für den Übungsleiter keine Option, die Flinte ins Korn zu werfen: „Hätte ich das Gefühl, die Mannschaft hat nicht mehr den Eindruck, dass es noch die beste Lösung ist – dann würde ich das Gespräch suchen. Aber das Gefühl ist nicht eine Sekunde aufgekommen. Zurücktreten ist weglaufen. Ich werde nicht weglaufen. Unter keinen Umständen!“

Auch Geschäftsführer Frank Baumann sieht in einer möglichen Entlassung des Trainers keinen Vorteil. Ganz im Gegenteil bestätigte der Ex-Profi der Bremer nach der Niederlage in Augsburg (1:2), dass es „keine Zweifel“ an Kohfeldt gebe. „Wir haben die volle Überzeugung mit Florian“, so der 44-Jährige. In der kommenden Woche stehen für die Bremer gleich zwei wichtige Spiele an. Zunächst geht es am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Borussia Dortmund um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt Grün-Weiß dann Union Berlin zum Abstiegsduell am Osterdeich.