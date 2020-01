West Ham United zeigt großes Interesse an Tomas Soucek von Slavia Prag. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, befinden sich die Hammers in „fortgeschrittenen Gesprächen“ mit den Tschechen. In London soll der 24-jährige Mittelfeldspieler den verletzten Ryan Fredericks ersetzen.

Seit seinem neunten Lebensjahr spielt der tschechische Nationalspieler beim Hauptstadtklub. Erst im vergangenen Sommer verlängerte Soucek seinen Kontrakt bis 2024. In der laufenden Saison hat er vor allem in der Champions League auf sich aufmerksam machen können. Gegen Inter Mailand und Borussia Dortmund gelang dem Sechser jeweils ein Tor.