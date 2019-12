Laut der ‚as‘ befindet sich ein Name auf der Prioritätenliste von Real Madrid ganz oben: Fabián Ruiz. Der 23-jährige Spanier in Diensten der SSC Neapel wird auch vom FC Barcelona und von Manchester City umworben. Der Sportzeitung zufolge wünscht sich Ruiz aber einen Wechsel nach Madrid. Die Kontakte seien zuletzt intensiviert worden.

In Neapel nimmt man dies mit wenig Freude zur Kenntnis. Die Süditaliener wollen den Mittelfeldspieler möglichst lange halten und bemühen sich um eine Ausweitung des bis 2023 laufenden Vertrags. Ruiz lehnte alle Angebote bislang aber ab.

Auch Reinier im Visier

Keine Soforthilfe, aber ein Neuzugang mit Perspektive wäre der Brasilianer Reinier. Wie ‚Sport TV‘ berichtet, haben sich die Königlichen nach dem 17-Jährigen von Flamengo Rio de Janeiro erkundigt. Dem Vernehmen nach ist das Ausnahmetalent für festgeschriebene 35 Millionen Euro zu haben.

Sechs Tore und zwei Assists hat Reinier in dieser Saison in 14 Ligaspielen für die Profis beigesteuert. Kein Wunder also, dass sich etliche Vereine aus Europa um ihn bemühen. Neben Borussia Dortmund zählen auch der FC Chelsea, der FC Arsenal, der FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris St. Germain und Ajax Amsterdam zu den Bewerbern.