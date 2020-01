Marcelo Saracchi verlässt RB Leipzig und schließt sich Galatasaray an. Der türkische Traditionsklub teilt offiziell mit, dass man den 21-jährigen Uruguayer bis zum Ende der Saison 2020/21 von den Sachsen ausleiht. Es wird eine Gebühr von 500.000 Euro fällig.

Innerhalb dieser eineinhalb Jahre wird Saracchi laut Klubangaben insgesamt 2,05 Millionen Euro netto verdienen. Nach Angaben von Leipzig verfügt Galatasaray nicht über eine Kaufoption.

Saracchi war 2018 für zwölf Millionen Euro von River Plate zu Leipzig gewechselt, kam dort aber nur selten zum Zug. In der aktuellen Saison stand er nur viermal in der Bundesliga auf dem Platz. Zu wenig für den Linksverteidiger, der nun in Istanbul sein Glück versuchen will.