Nach Tor-Comeback: Spanien feiert Fati

Eigentlich hätte es die Saison von Ansu Fati werden sollen. Das wird zumindest die Vorstellung der Verantwortlichen des FC Barcelona gewesen sein, als sie dem damals 18-Jährigen die Trikotnummer zehn geben – und damit das Erbe von Lionel Messi.

Stattdessen wurde es für Fati die zweite Spielzeit in Folge, in der er mehr Zeit im Reha-Zentrum als auf dem Platz verbrachte. Nachdem ein Meniskusriss im November 2020 die Vorsaison für das Barça-Wunderkind schon frühzeitig beendet hatte, war es ein Jahr später der Oberschenkel, der Fati zu einer langen Zwangspause verdammte.

Endlich wieder getroffen

Immerhin: Anders als in der Saison 2020/21 meldete sich der 19-Jährige nun im Schlussspurt der Spielzeit zurück. Und für die Blaugrana läuft es deutlich besser, seitdem Fati wieder dabei ist. Nach zwei Niederlagen aus den vorherigen drei Spielen feierte der junge Spanier in der vergangenen Woche sein Comeback beim Spiel gegen den RCD Mallorca – und prompt gewannen die Katalanen.

Am gestrigen Samstag folgte dann der Moment, den Fati wohl als sein persönliches Saison-Highlight ansehen wird. Nur eine knappe Minute nach seiner Einwechslung traf der Stürmer zum wichtigen 1:0 für Barça im Duell mit Betis Sevilla. Das Tor brachte den Klub beim schlussendlichen 2:1-Erfolg auf die Siegerstraße, wodurch den Blaugrana die Qualifikation für die Champions League nicht mehr zu nehmen ist.

„Fati und zehn andere“

Spaniens Presse ist einen Tag später voll des Lobes. Unter dem Titel „Die unendliche Strahlkraft des Stars Fati“, holt etwa die in Barcelona ansässige ‚Mundo Deportivo‘ zur Lobeshymne aus. Fati habe „schon wieder gezeigt, dass er ein Star ist. Nur wenige Spieler haben es geschafft, nach so vielen Verletzungen so eindrucksvoll zurückzukommen.“

Und sogar in Madrid schwärmen sie vom 19-jährigen Barça-Juwel. Die ‚Marca‘ schreibt euphorisch, dass die Mannschaft des Konkurrenten aus Barcelona in der kommenden Saison aus „Fati und zehn anderen“ bestehen werde. Trainer Xavi hat übrigens bereits einen Plan entwickelt, wie er das Maximum aus seinem Supertalent herauskitzeln will. Der Barça-Coach betonte zuletzt, dass er ihn als Neuner und nicht auf den Flügeln einplane. Vielleicht wird dann ja die nächste Saison die von Fati.