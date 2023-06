Nächste Saudi-Offerte: Brozovic zu Ronaldo?

Mit Marcelo Brozovic (30) hat der nächste prominente Fußballer ein Angebot aus Saudi-Arabien erhalten. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato bietet Al Nassr dem kroatischen Nationalspieler von Inter Mailand einen Dreijahresvertrag mitsamt Jahresgehalt von 15 Millionen Euro.

Den Nerazzurri wiederum hat der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Inter, das auf einen Vertrag bis 2026 verweisen kann, fordert allerdings knapp zehn Millionen Euro mehr. Brozovic wiederum möchte sich den Ausflug in die Wüste mit jährlich 30 Millionen Euro vergüten lassen. Al Nassr muss also draufpacken.

