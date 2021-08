Ronaldo reist zurück in die Zukunft | Luxuriöse Königliche

„Willkommen zurück, Sohn“

Es ist bereits der zweite Sensationstransfer des Sommers: Cristiano Ronaldo verlässt Juventus Turin und kehrt zu seinem Ex-Klub Manchester United zurück. Für die englische Presse ist der Portugiese heute wie zu erwarten Thema Nummer eins. „Willkommen zurück, Sohn“, titeln die ‚Manchester Evening News‘. Der ‚Daily Express‘ bedient sich eines Wortspiels: „Re-United (Wiedervereint, Anm. d. Red.).“

Zurück in die Zukunft

Nicht nur in England dreht sich alles um Ronaldos Rückkehr. „Back to the future (Zurück in die Zukunft, Anm. d. Red.)“, schreibt die portugiesische ‚A Bola‘, „CR7: Was für ein Teufel“, die ‚Marca‘. Laut Spaniens größter Sportzeitung ist der Transfer des 36-Jährigen zu United die „Ultimative Bombe“. In Italien versucht man derweil optimistisch Richtung Zukunft zu blicken. „Ein Papst stirbt...“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und spielt damit auf ein bekanntes italienisches Sprichwort an, dass sinngemäß so viel bedeutet wie: „Niemand ist unersetzlich“.

Luxus-Madrid

Die spanische ‚as‘ stellt am heutigen Samstag Kylian Mbappé in den Mittelpunkt. Denn der 22-jährige Stürmer von Paris St. Germain könnte schließlich noch zu Real Madrid wechseln. „Ein luxuriöses Madrid“, schreibt die Zeitung und lässt die Leser von einem Sturmtrio bestehend aus Karim Benzema, Mbappé und Vinícius Junior träumen.