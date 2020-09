Zaniolo erneut schwer verletzt

Nicolò Zaniolo hat sich zum wiederholten Male schwer am Knie verletzt. Wie die AS Rom offiziell mitteilt, hat sich der offensive Mittelfeldspieler im Nations League-Spiel zwischen Italien und der Niederlande (1:0) das Kreuzband am linken Knie gerissen. Der 21-Jährige wird sich im Laufe des morgigen Mittwochs einer Operation unterziehen.

Zaniolo hatte sich bereits Anfang des Jahres das Kreuzband am rechten Knie gerissen und war für sechs Monate ausgefallen. Erst Ende Juli feierte er sein Comeback in der Serie A für die Roma. Der Linksfuß zählt in Italien zu den größten Talenten – ob er sein Potenzial nach der zweiten schweren Verletzung innerhalb kürzester Zeit wieder abrufen kann, scheint zumindest fraglich.