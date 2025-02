Turbo-Hattrick: Marmoush mit ersten City-Toren

Omar Marmoush ist so richtig bei Manchester City angekommen. Der 26-Jährige traf am Samstag gegen Newcastle United in der ersten Hälfte binnen 14 Minuten dreifach und sorgte so für den 3:0 Pausenstand für die Skyblues. Zuvor war er in seinen ersten vier Pflichtspielen für ManCity ohne Tor geblieben.

Gegen die Magpies schloss der Ägypter beim ersten (19.) und dritten (33.) Treffer klasse ab, das zweite Tor erzielte der 80-Millionen-Transfer von Eintracht Frankfurt nach einer starken Bewegung. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann letztlich problemlos mit 4:0 – James McAtee traf noch (88.) – und klettert somit auf Rang vier, für Marmoush war der Arbeitstag eine Viertelstunde vor Schluss beendet.