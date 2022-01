Paulis Coordes zum VfB

Der FC St. Pauli lässt seinen Flügelstürmer Luis Coordes zum VfB Stuttgart ziehen. Bei den Schwaben ist der 23-Jährige für die zweite Mannschaft vorgesehen.

Die #VfBU21 hat einen weiteren Neuzugang: Luis Coordes trägt ab sofort das Trikot mit dem roten Brustring in der @RL_Suedwest. Der Außenbahnspieler absolvierte in der Hinrunde dieser Saison zwölf Spiele in der Regionalliga Nord für den @fcstpauli II.



