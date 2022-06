Granovskaia verlässt Chelsea

Der FC Chelsea plant die Zukunft ohne die langjährige Managerin Marina Granovskaia. Wie der Klub offiziell bestätigt, wurde die Zusammenarbeit mit der Russin beendet. Gleichzeitig stellt der neue Besitzer Todd Boehly den Vorstand komplett neu auf und bringt einige seiner Geschäftspartner mit nach London.

Chelsea Football Club has today announced a series of appointments to its Board of Directors and other leadership changes. ⤵️