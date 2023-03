Augsburg: Was wird aus Berisha und Pepi?

Stefan Reuter hat sich zum Stand von Mergim Berisha (24) und Ricardo Pepi (20) beim FC Augsburg geäußert. In einem Interview mit der Münchner ‚Abendzeitung‘ sagt der Geschäftsführer Sport der Fuggerstädter mit Blick auf die Kaufoption für den erstgenannten: „Wir haben ja noch Zeit, aber natürlich werden wir den Termin im Blick haben.“ Dem Vernehmen nach können die Augsburger die Leihgabe von Fenerbahce für vier Millionen Euro langfristig an Bord halten.

Auf die Frage, ob Rekord-Neuzugang Pepi, der aktuell auf Leihbasis beim FC Groningen spielt, eine Zukunft beim FCA besitzt, antwortet Reuter: „Er zeigt jetzt in Groningen eine richtig gute Leistung und hat deshalb natürlich auch eine Perspektive bei uns.“ Bei den Niederländern war der Amerikaner in der laufenden Saison in 19 Ligaspiele an zwölf Treffern direkt beteiligt (neun Tore, drei Vorlagen). Anfang 2022 hatte der derzeitige Tabellen-13. der Bundesliga den Rechtsfuß für über 16 Millionen Euro unter Vertrag genommen.

