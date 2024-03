FC Bayern: Tuchel gibt Personal-Update

Serge Gnabry kehrt zum Champions League-Spiel gegen Lazio Rom am morgigen Dienstag (21 Uhr) womöglich in den Kader des FC Bayern zurück. Auf der heutigen Pressekonferenz wies Thomas Tuchel darauf hin, dass wahrscheinlich Platz im Aufgebot sei, meinte aber auch: „Man merkt ihm an, dass er viele Monate weg war. Ich muss mal mit ihm sprechen, wie er sich fühlt. Kann sein, dass wir ihn trotzdem in den Kader nehmen.“ Eine Muskelverletzung zwang Gnabry seit Mitte Dezember zum Zuschauen.

Unterdessen stehen die Chancen gut, dass mit Leroy Sané ein anderer Flügelstürmer nicht nur in den Kader, sondern gar direkt in die Startelf zurückkehrt. Der 28-Jährige fehlte zuletzt beim Spiel in Freiburg (2:2). Noch immer sei Sané nicht schmerzfrei, könne aber auf die Zähne beißen. „Wir gehen davon aus, dass er im Kader ist und spielen kann“, so Tuchel.