VfB: Der Preis für Vetlesen

Der VfB Stuttgart müsste für Hugo Vetlesen wohl nicht allzu tief in die Tasche greifen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge liegt die Ablöse für den offensiven Mittelfeldspieler bei rund zwei Millionen Euro. Vetlesens Vertrag bei Bodö/Glimt läuft zum Jahresende aus.

Der 22-Jährige hat sich in Norwegen in der jüngeren Vergangenheit deutlich weiterentwickelt. In der bereits abgeschlossenen Eliteserien-Saison kam Vetlesen auf 16 Tore und zwölf Vorlagen in 29 Einsätzen. Neben dem VfB zeigt auch der ungarische Meister Ferencváros Interesse.

