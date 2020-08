Lazio bei Silva aussichtsreich im Rennen

David Silva (34) könnte seine Karriere in der Serie A fortsetzen. Wie Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, laufen Verhandlungen über ein Engagement bei Lazio Rom. Von „positiven Signalen“ seitens des spanischen Weltmeisters ist die Rede.

Kapitän Silva wird Manchester City im Anschluss an das anstehende Champions League-Turnier nach zehn Jahren verlassen. Am heutigen Freitagabend trifft man im Achtelfinale auf Real Madrid (21 Uhr). Auch Klubs aus den Emiraten sind am Spielmacher dran. Am heutigen Freitagabend trifft man im Achtelfinale auf Real Madrid (21 Uhr).