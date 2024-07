100-Millionen-Angebot für Simons: Müssen die Bayern aufgeben?

Muss der FC Bayern die Hoffnungen auf Xavi Simons begraben? Geht es rein nach finanziellen Aspekten, ist dieses Szenario zumindest nicht auszuschließen. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, dass Manchester United zeitnah 100 Millionen Euro Ablöse für den Edeltechniker bieten möchte.

Dies würde nach menschlichem Ermessen über dem Rahmen liegen, den die Bayern für den Transfer veranschlagt hatten. Die ‚L’Équipe‘ nannte zuletzt schon fast utopische 90 Millionen, die die Münchner für Simons in Form einer Kaufpflicht im Anschluss an eine einjährige Leihe auf den Tisch legen würden. Noch höher hinaus geht es für den deutschen Rekordmeister wohl nicht.

Dennoch muss das kolportierte United-Angebot nicht das Ende der Bayern-Träume bedeuten. Simons selbst sieht seine Zukunft am ehesten in der Bundesliga. United wiederum kann als Achter der vergangenen Saison keinen Champions League-Fußball bieten. Der Poker dürfte also noch eine Weile andauern – und womöglich weitere ungeahnte Höhen erreichen.