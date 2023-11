Bericht: Bayern an 50-Millionen-Talent Henrique dran

Der FC Bayern soll einen genauen Blick auf Henrique Carmo geworfen haben. ‚UOL Esporte‘ aus Brasilien berichtet, dass die Münchner den 17-jährigen Außenstürmer schon seit rund einem halben Jahr scouten, auch vor Ort. Seine Beobachtungen wolle der deutsche Rekordmeister im Jahr 2024 fortsetzen.

Henrique kommt aktuell im Jugendbereich in der U17 des FC São Paulo zum Einsatz, unterschrieb beim brasilianischen Traditionsklub vor knapp einem Jahr seinen ersten Profivertrag. Beinhaltet ist in diesem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.

Der technisch versierte Linksfuß verfügt über starke Dribbelfähigkeiten und eine enge Ballführung, hat es auch schon in den Kreis der brasilianischen U16-Nationalmannschaft geschafft, für die er dreimal zum Einsatz kam und einen Treffer erzielte. Neben den Bayern dürften einige andere namhafte Vereine ihre Scouts geschickt haben oder in der Zukunft noch entsenden.