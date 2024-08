Nürnberg will sich in der Bundesliga bedienen

Der 1. FC Nürnberg plant einen konkreten Vorstoß bei Linksverteidiger Berkay Yilmaz vom SC Freiburg. Laut Informationen der ‚Bild‘ arbeitet der Zweitligist an einer Leihe des türkischen U19-Nationalspielers. Zuvor soll der Linksfuß seinen im Breisgau bis 2025 datierten Vertrag ausdehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Yilmaz war 2020 in die Freiburger Jugendabteilung gewechselt und sammelte bisher 13 Einsätze für die Zweitvertretung in Liga drei. Auf seinen ersten Einsatz bei den Profis wartet der 19-Jährige noch. Im Frankenland ist Yilmaz zunächst als Herausforderer von Stammspieler Danilo Soares (32) eingeplant, so die Boulevardzeitung.