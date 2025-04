Salihamidzic rechtfertigt hohe Gehälter

Der frühere Bayern-Boss Hasan Salihamidzic hat die gestiegenen Kaderkosten in seiner Zeit beim FC Bayern verteidigt. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ argumentiert der 48-Jährige: „Man muss das fairerweise immer im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt sehen, in dem die einzelnen Verträge abgeschlossen wurden. Wir waren Champions League-Sieger […]. Unsere Aufgabe war es, die Leistungsträger dieser Erfolgsmannschaft langfristig zu binden. […] Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn wir einen von ihnen ablösefrei hätten ziehen lassen müssen.“

Zu seinem heutigen Verhältnis zum Rekordmeister äußert sich Salihamidzic ebenfalls: „Ich bin mit dem FC Bayern im Reinen. […] Im vergangenen November habe ich mich mit Uli Hoeneß am Tegernsee getroffen […] und wir haben uns ausgesprochen.“ Salihamidzic war vor fast zwei Jahren in München entlassen worden und ist aktuell Präsident seines eigenen Vereins in der Kleinfeld-Liga Kings League.