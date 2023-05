Modric: Überraschendes Angebot aus der Wüste

Bringt ein lukratives Angebot aus Saudi Arabien Luka Modric ins Grübeln? Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, will Zweitligist Al Alhi Saudi FC den Mittelfeldspieler mit einem besser dotieren Angebot als das von Real Madrid in die Wüste locken. Der Aufstiegskandidat will sich mit dem 37-Jährigen als zentrale Figur in der kommenden Saison in der Saudi Professional League etablieren. Dort, wo Cristiano Ronaldo bei Al Hilal als internationales Aushängeschild seine Brötchen verdient.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell läuft Modrics Vertrag bei Real aus. Die Zeichen standen zuletzt klar auf Verlängerung bei den Königlichen. In den bisherigen Gesprächen waren beide Seiten daran interessiert, die bisher elfjährige Zusammenarbeit fortzuführen. Modric ist nach wie vor ein essenzieller Bestandteil der Ancelotti-Elf In der laufenden Saison stand Modric 44 Pflichtspiele, rund die Hälfe waren Startelfeinsätze. Dabei steuerte der Edeltechniker jeweils sechs Treffer und Torvorlagen bei. Derzeit fällt der Kroate mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus.

Lese-Tipp

Modric-Verlängerung steht bevor