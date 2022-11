England: White reist ab

Ben White hat das Quartier der englischen Nationalmannschaft verlassen. Wie die FA mitteilt reiste der 25-jährige Abwehrmann aus persönlichen Gründen nach Hause.

Dass White nochmal ins Turnier eingreift, sei nicht zu erwarten. Der Innenverteidiger spielt eine starke Saison beim FC Arsenal. In Katar kam er vierfache Nationalspieler aber noch nicht zum Einsatz.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons.