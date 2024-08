Angebot da: 30 Millionen für Lukaku

Der FC Chelsea hat ein offizielles Angebot für Romelu Lukaku erhalten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, möchte die SSC Neapel den 31-Jährigen zunächst für eine Saison ausleihen, der Vertrag soll allerdings eine Kaufverpflichtung enthalten. Den Gesamtwert des Pakets beziffert der Bezahlsender auf etwa 30 Millionen Euro. Unklar ist derzeit noch, ob die Londoner an einer weiteren Leihe des Belgiers interessiert sind.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukaku war 2021 für 113 Millionen Euro von Inter Mailand zu Chelsea gewechselt. Aber auch bei seinem zweiten Anlauf konnte sich der Mittelstürmer bei den Blues nicht durchsetzen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Lukaku zunächst an Inter Mailand und dann an die AS Rom verliehen. In London besitzt der Linksfuß noch einen Vertrag bis 2026. In Neapel soll der bullige Stürmer Victor Osimhen (25) ersetzen, der in diesem Sommer noch den Verein verlassen möchte. Für den Nigerianer könnte es zu Paris St. Germain oder gar zu Chelsea gehen.