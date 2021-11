Tottenham: Conte will de Ligt

Antonio Conte sieht offenbar Verbesserungsbedarf bei der Besetzung der Abwehr von Tottenham Hotspur. Wie der ‚Football Insider‘ berichtet, würde der neue Trainer der Spurs gerne schon im Januar Matthijs de Ligt von Juventus Turin an Bord holen. Die Bianconeri ihrerseits sollen derzeit mit dem Niederländer über eine Vertragsverlängerung samt Senkung der Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro sprechen.

De Ligt war 2019 für rund 85 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juve gewechselt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten spielt der 22-Jährige mittlerweile eine wichtige Rolle in der Innenverteidigung der Alten Dame. In der aktuellen Saison stand er bereits in 13 Pflichtspielen auf dem Platz – zwölfmal von Beginn an.