Berisha-Poker: Werder bekommt Konkurrenz

Im Werben um Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim hat sich neben Werder Bremen jetzt ein weiteres Team eingeschaltet. Wie ‚Sky‘ berichtet, will auch der englische Zweitligiste Leeds United den 26-Jährigen gerne verpflichten. Im Raum steht eine eineinhalbjährige Leihe sowie eine anschließende Kaufoption.

In Sinsheim hat der in Ungnade gefallene Angreifer keine Perspektive mehr. Die TSG hatte im Sommer 2023 noch 14 Millionen für Berisha an den FC Augsburg überwiesen. Leeds United führt aktuell die Championship an, Trainer dort ist der ehemalige Gladbach-Coach Daniel Farke.