MLS-Wechsel: Costa auf dem Weg nach LA

Douglas Costas Transfer in die USA rückt näher. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano hat sich der 31-jährige Profi von Juventus Turin mit LA Galaxy auf einen Vertrag einigen können. Demnach wird der Brasilianer zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen und erhält im Anschluss einen Festvertrag über zwei Jahre.

Am kommenden Sonntag wird Costa in Los Angeles erwartet, um seinen Wechsel abzuschließen. Ursprünglich war der ehemalige Bayern-Profi an seinen Jugendklub Grêmio Porto Alegre bis zum Juni ausgeliehen, nach dem Abstieg des Klubs in die Serie B setzt er seine Karriere nun andernorts fort. Für Grêmio markierte der Flügelspieler drei Treffer und zwei Torvorlagen in 28 Einsätzen.