Fast fix: Frankfurt erzielt Einigung bei Yilmaz

Eintracht Frankfurt dürfte in Kürze einen neuen Linksverteidiger bei sich begrüßen. Wie das türkische Sportmedium ‚NTV Spor‘ berichtet, haben sich die Hessen mit Besiktas auf die Konditionen eines Wechsels von Ridvan Yilmaz geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach fließt eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro an den Süper Lig-Klub. Eine weitere Million könne als Bonus hinzukommen. Zudem soll sich Besiktas eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent gesichert haben. In Kürze könne der Transfer des türkischen Nationalspielers verkündet werden.

Schon seit Wochen ist die Eintracht an Yilmaz dran. Zuletzt nahm ein Transfer schon immer klarere Konturen an, jetzt gelang der SGE offenbar der endgültige Durchbruch. Der Europa League-Sieger stach laut ‚NTV Spor‘ den italienischen Erstligisten FC Turin aus, der ebenfalls fünf Millionen Euro Ablöse bot, aber keine Boni zahlen wollte.