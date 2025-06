Wer überträgt Deutschland gegen Portugal heute live im TV & Stream?

Am heutigen Mittwoch, 4. Juni 2025, trifft die deutsche Nationalmannschaft um 21 Uhr im Halbfinale des Nations League Final Four in München auf den ehemaligen Titelträger Portugal. Für Julian Nagelsmann ist es eine weitere Gelegenheit, sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr einzuspielen. Schiedsrichter der Begegnung ist Slavko Vincic aus Slowenien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bisher wenig beachtete Miniturnier stellt eine Chance für den DFB dar. Zum einen kann der Bundestrainer mit seinem Team den ersten Titel seit dem Confed Cup vor acht Jahren holen. Zum anderen geht es für Deutschland noch um wichtige Punkte in der FIFA-Weltrangliste. Dort rangiert die DFB-Elf aktuell nur auf Platz zehn. Lediglich die ersten neun des Rankings sind bei der WM 2026 als Gruppenköpfe gesetzt.

Wer gewinnt das Halbfinale der Nations League? Deutschland Portugal Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gegner Portugal ist eine dieser neun Mannschaften, aktuell auf Rang sieben. Die Seleção rund um Topstar Cristiano Ronaldo (40) will gegen Angstgegner Deutschland endlich den Bann brechen. In Pflichtspielen konnte die DFB-Auswahl seit der 0:3-Niederlage bei der EM 2000 jedes der fünf folgenden Spiele für sich entscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer überträgt das Spiel?

Es ist alles angerichtet für eine Partie zwischen zwei Topteams auf höchstem Niveau. Wer das Spiel zwischen Deuschland und Inter Portugal sehen möchte, kann dies im Free-TV tun. Das ZDF überträgt die Partie frei empfangbar und bietet zudem noch einen Livestream an. Beginn der Übertragung ist bereits 19:25 Uhr, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker sind als Experten im Einsatz. Kommentieren wird ab 21 Uhr Oliver Schmidt, Jochen Breyer leitet bis dahin als Moderator durch den Abend. Auch die Streaming-Plattform DAZN überträgt die Begegnung und beginnt die Übertragung um 20:15 Uhr. Michael Ballack fungiert als Experten, Laura Wontorra moderiert und Mario Rieker kommentiert.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Deutschland und Portugal weder im TV noch im Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. Außerdem bleibt ihr mit unserem TV-Guide immer auf dem Laufenden.