Berater bietet Kostic an – wie reagiert die Eintracht?

Die Führung von Eintracht Frankfurt fällt auseinander. Sportvorstand Fredi Bobic (Hertha BSC), Trainer Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach) und Sportdirektor Bruno Hübner (Ziel unbekannt) verlassen den Bundesliga-Fünften. Spannend wird nun zu sehen sein, ob die neue Leitung um Markus Krösche zumindest die Top-Spieler halten kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu denen zählt zweifellos Filip Kostic. Der 28-jährige Linksaußen spielte eine Fabelsaison mit 17 Torvorlagen. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt, Inter Mailand soll längst dran sein. Und wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Serbe von Beraterseite auch noch bei weiteren Top-Klubs angeboten.

Kostic „stolz ein Teil dieses Teams zu sein“

Zum Verkauf gezwungen ist die Eintracht allerdings nicht, läuft Kostics Vertrag doch noch bis 2023. Es müsste wohl schon ein ziemlich gutes Angebot reinflattern, damit Frankfurt seine Nummer zehn abgibt. Kostic selbst fühlt sich übrigens pudelwohl am Main. „Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein“, ließ er erst am gestrigen Samstag via Social Media wissen.