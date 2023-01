Silva beerbt Gakpo in Eindhoven

Die PSV Eindhoven hat einen neuen Angreifer präsentiert. Wie der Eredivisie-Klub mitteilt, kommt Fábio Silva (20) auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers. Die eigentlich bis zum Sommer terminierte Leihe zum RSC Anderlecht wird abgebrochen. Für die Belgier gelangen ihm sechs Treffer in 20 Einsätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den umgekehrten Weg tritt derweil Ki-Jana Hoever an. Der Rechtsverteidiger kehrt zu den Wolves zurück, in Eindhoven kam der 21-Jährige nur spärlich zum Einsatz. Die Engländer wollen sich nun nach einem neuen Leihklub umsehen, so die Mitteilung.

Lese-Tipp

BVB: Duranville kommt zum Medizincheck