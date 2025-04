RB: Gulacsi verrät seine Zukunftspläne

Peter Gulacsi kann sich einen Verbleib bei RB Leipzig auch über sein Vertragsende im kommenden Jahr hinaus vorstellen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der 35-Jährige: „Für mich geht es darum, weiter über 2026 hinaus Fußball zu spielen. Ich kann mir von meiner Seite aus sehr gut vorstellen, dass es nicht nur ein Jahr hier weitergeht. Aber man muss auch sehen, wie das mit den Vorstellungen des Vereins zusammenpasst. Wir werden eine gute Lösung finden.“

Bei den Sachsen drängt Maarten Vandevoort (23) auf mehr Spielzeit und könnte den langjährigen Stammkeeper schon in der kommenden Saison ablösen. „Ich könnte krampfhaft um jede Spielminute kämpfen und sagen, dass ich das und das will. Aber das wäre für das Gesamtgefüge nicht die richtige Einstellung, und so ein Typ bin ich auch nicht. Einerseits tut auch mir mal eine Pause gut. Und zudem muss ein junger Torwart mit so viel Potenzial Spielzeit bekommen. Das wird in Zukunft mehr und mehr werden, und das ist für mich auch in Ordnung“, so Gulacsi.