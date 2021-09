Weltrangliste: DFB-Team klettert

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der neuen FIFA-Weltrangliste zwei Plätze gutgemacht. Das Team des neuen Bundestrainers Hansi Flick ist nach den jüngsten drei Siegen in der WM-Qualifikation nun 14. und liegt somit zwischen den USA und der Schweiz.

An der Spitze des Rankings thront weiterhin Belgien, verfolgt von Brasilien. Neuer Dritter ist England, das an Frankreich vorbeizog. Italien, Argentinien, Portugal, Spanien, Mexiko und Dänemark komplettieren die Top10.

