Augsburg: Koubek will bleiben

Tomas Koubek möchte dem FC Augsburg die Treue halten. Wie der Ersatzkeeper der Fuggerstädter nach der Last-Minute-Niederlage gegen den VfB Stuttgart (1:2) verriet, will er „am liebsten in Augsburg bleiben“. Obwohl er die klare Nummer zwei hinter dem aktuell verletzten Rafal Gikiewicz ist, habe er keine Absichten, den Verein zu verlassen, so der 30-Jährige.

2019 hatten die Augsburger den Tschechen für 7,5 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Nach einigen Patzern rückte der ehemalige Nationaltorhüter aber ins zweite Glied. In den vergangenen beiden Spielzeiten blieb er sogar ohne jeglichen Pflichtspieleinsatz. Seinen Verbleib knüpft der Schlussmann daher an eine Bedingung: „Ich will spielen“, so Koubeks Kampfansage. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2024.