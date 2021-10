Newcastle nimmt Sarr ins Visier

Der neureiche Premier League-Klub Newcastle United beschäftigt sich offenbar mit Ismaïla Sarr vom FC Watford. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, befindet sich der senegalesische Flügelspieler auf dem Radar der Magpies.

Dem Bericht zufolge ist es aber unwahrscheinlich, dass Watford Sarr im Januar ziehen lässt. Bei den Hornets gehört der 23-Jährige zu den Leistungsträgern. In der laufenden Saison gelangen dem pfeilschnellen Dribbler vier Treffer in neun Spielen. Vertraglich ist Sarr noch bis 2024 an Watford gebunden.