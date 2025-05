Real: Ancelotti spielt Rodrygo-Krach herunter

Carlo Ancelotti hat Stellung zu den sich im Umlauf befindenden Meldungen bezogen, wonach ein Streit zwischen dem Italiener und Rodrygo Ursache für dessen Nichtberücksichtigung im Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona war. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Ancelotti: „Rodrygo hatte letzte Woche Fieber, was es ihm unmöglich machte, gut zu trainieren und auf sein bestes Level zurückzukehren. […] Der Spieler ist nicht in der besten Verfassung. Daraufhin wurde viel spekuliert.“

Weiter betonte der 65-Jährige: „Rodrygo mag jeder sehr, ich besonders. Er will spielen, will seine Qualität zeigen, der Mannschaft helfen. Er ist etwas enttäuscht, mehr nicht. Das passiert allen Spielern, die Verletzungen haben und dem Team nicht helfen können.“ Mittlerweile soll beim brasilianischen Offensivspieler der Frust so groß sein, dass er die Königlichen im Sommer trotz Vertrags bis 2028 verlassen will.