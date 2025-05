Auf der Zielgeraden: Spielt Huijsen schon bei der Klub-WM?

Bei Dean Huijsen zeichnet sich immer mehr Real Madrid als nächste Station ab. ‚Relevo‘ berichtet, dass sich die Berater des Innenverteidigers in den vergangenen Tagen mit Vertretern der Königlichen getroffen haben, um den Transfer zu beschleunigen. Geht es nach den Madrilenen, läuft Huijsen sogar schon Mitte Juni bei der Klub-WM auf.

Der 20-jährige Innenverteidiger vom AFC Bournemouth wird auch mit zahlreichen Klubs aus der Premier League und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge ist der Tranfer auf der Zielgeraden. Die Blancos sind demnach bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro, zahlbar in drei Raten, zu ziehen. Der Bedarf in der Innenverteidigung bei Real ist groß, weshalb Huijsen laut Transfer-Experte Sacha Tavolieri als Transferziel Nummer eins auserkoren wurde.