Buffon gibt Karriereende bekannt

Was am gestrigen Dienstagabend über italienische Medien bereits durchsickerte, ist nun offiziell. Gianluigi Buffon hängt nach mehr als zweieinhalb Jahrzehnten im Profigeschäft seine Handschuhe an den Nagel. Der 45-jährige Italiener sowie sein Klub Parma Calcio geben den Rücktritt offiziell bekannt. Beim Serie B-Vertreter stand die Torhüterlegende eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem knapp verpassten Aufstieg mit seinem Herzensklub beendet Buffon seine beispiellose Karriere zum Schluss unverrichteter Dinge. Der Weltmeister von 2006 stand in seiner Karriere, die im Winter 1995 begann, außer bei Parma noch bei Juventus Turin und Paris St. Germain zwischen den Pfosten. Mit den Bianconeri gewann der 176-fache Nationalspieler mehr als 20 Titel, darunter zehn italienische Meisterschaften. Auf internationaler Ebene gelang im Klubfußball nur im UEFA-Cup der Titelgewinn 1998/99 mit Parma. Buffon verabschiedet sich mit den knappen Worten: „Das war’s Leute! Ihr habt mir alles gegeben. Ich habe euch alles gegeben. Wir haben es zusammen geschafft.“

Lese-Tipp

Bericht: Buffon macht Schluss