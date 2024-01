RB verkündet Moriba-Leihe

Ilaix Moriba wird den Rest der Saison beim FC Getafe verbringen. Der spanische Erstligist leiht den Mittelfeldspieler von RB Leipzig aus. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. An die Sachsen ist Moriba noch bis 2026 gebunden, sportlich aber komplett außen vor. In der Vergangenheit wurde der 20-jährige Mittelfeldspieler bereits an den FC Valencia verliehen.

„Wir wünschen Ilaix für die kommenden sechs Monate alles Gute und maximalen Erfolg! Er hat sich bei uns tadellos verhalten und im Training gute Leistungen gezeigt. Jetzt ist es einfach wichtig, dass er viel Spielzeit bekommt. Diese hat Getafe ihm zugesichert und sich sehr um Ilaix bemüht“, erklärt RB-Sportdirektor Rouven Schröder.