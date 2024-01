Ziel Spielpraxis: Köln verleiht Olesen

https://fc.de/fc-verleiht-mathias-olesen

FC verleiht Mathias Olesen | 1. FC Köln

Der 1. FC Köln verleiht Mathias Olesen bis zum Saisonende an den Schweizer Erstligisten Yverdon-Sport FC. FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Mathias hat sich in seiner bisherigen FC-Zeit konstant nach vorne entwickelt. Um diese Entwicklung weiter zu forcieren, braucht Mathias jetzt noch mehr und vor allem auch regelmäßigere Spielzeit. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit ihm für eine Leihe in die Schweizer Super League zum FC Yverdon entschieden.“Mathias Olesen wechselte im Sommer 2019 von