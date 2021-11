Genua trennt sich von Ballardini

Davide Ballardini ist nicht länger in verantwortlicher Position beim FC Genua. Wie der italienische Erstligist mitteilt, trennt man sich vom 57-jährigen Cheftrainer.

Als Nachfolger steht ein in der Serie A bekanntes Gesicht in den Startlöchern. Der ehemalige Milan-Torjäger Andriy Shevchenko soll den Posten übernehmen. Der 45-Jährige war zwischen 2016 und August 2021 zunächst als Co- und dann als Chefcoach für die ukrainische Nationalmannschaft zuständig.