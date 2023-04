Bundesligisten an YB-Sechser Niasse dran

Cheikh Niasse setzt sich als Stammspieler bei den Young Boys Bern mit dem Wechsel in eine europäische Topliga auseinander. „Wenn ich von hier weggehe, sollte ich einen Klub wählen, der zu meinem Profil passt“, sagt der senegalesische Sechser im Gespräch mit unserer Partnerseite Foot Mercato und zählt mögliche Stationen auf: „England, aber auch Deutschland und warum nicht sogar Frankreich.“

Niasse begann seine Karriere beim OSC Lille und wurde im vergangenen Sommer nach einer erfolgreichen Leihe bei Panathinaikos an die Young Boys in die Schweiz verkauft. Dort zählt er zu den Leistungsträgern (30 Saisonspiele) seiner Mannschaft. Nun klopfen auch Klubs aus der Bundesliga an, wie der 23-Jährige (Vertrag bis 2026) auf Nachfrage unserer französischen Kollegen verrät: „Natürlich gibt es Vereine, die sich für mich interessieren und die mit meinem Anhang sprechen. Das freut mich und schmeichelt mir.“

