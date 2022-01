Allegri bestätigt: Ramsey wird gehen

Die Zusammenarbeit von Aaron Ramsey und Juventus Turin wird noch im Januar enden. „Aaron ist aktuell nicht Teil des Teams und wird den Klub verlassen“, bestätigte Trainer Massimiliano Allegri auf einer Pressekonferenz am heutigen Samstag (zitiert via Fabrizio Romano). Für den 31-jährigen Waliser, der in dieser Saison nur 112 Minuten auf dem Platz stand, geht es voraussichtlich zurück in die Premier League.

Abgesehen vom Ramsey-Abgang wird laut Allegri bei Juve auf dem Wintermarkt aber nichts mehr passieren: „Es ist unsere Mannschaft und wir werden sie nicht verändern.“ Aktuell steht die Alte Dame in der italienischen Serie A auf Platz fünf.