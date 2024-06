Ex-Hamburger Köhlert in die Bundesliga?

Linksverteidiger Mats Köhlert könnte in diesem Sommer in der Bundesliga landen. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass dem 26-Jährigen Angebote sowohl aus Deutschlands Oberhaus als auch aus anderen europäischen Topligen vorliegen. Darüber hinaus soll sich Köhlert selbst einen Wechsel gut vorstellen können.

Der frühere deutsche U-Nationalspieler, der von 2013 bis 2019 beim Hamburger SV unter Vertrag stand, ist bis 2025 an den SC Heerenveen gebunden. In der Eredivisie entwickelte sich der einst so verletzungsanfällige Linksfuß in den vergangenen zwei Jahren prächtig. Nun steht der nächste Karriereschritt auf dem Plan.